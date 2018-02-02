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02.02.2018, 10:57
Текст: Алексей Моисеев

Погрузку Т-90С на грузовое судно для отправки в Ирак сняли на видео

В Сети появилось видео с кадрами погрузки на грузовое судно танков Т-90С.

Судя по характерному камуфляжу техники, данные боевые машины предназначены для отправки в Ирак. Всего, по данным российских СМИ, на Ближний Восток будет отправлено 73 танка, в том числе часть из них - в командирском варианте.

Фото: Россия 24 / youtube.com
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Иракский вариант "девяностого" прошел некоторую модернизацию. Так, на запечатленных на видео танках видны установленные вспомогательные энергоагрегаты, которые позволяют эксплуатировать вооружение без подключения основного двигателя.

Также известно, что на технику установлены новые бортовые экраны, успешно опробованные на самых новейших версиях Т-72Б3. Этот вариант предусматривает установку дополнительных модулей динамической защиты в так называемом "мягком" корпусе.

Новые российские танки очень пригодятся иракской армии - недавно американцы приостановили эксплуатацию танков "Абрамс", которые в этой стране получили не очень хорошую репутацию из-за своей сложности и повышенной уязвимости.

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