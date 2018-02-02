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02.02.2018, 11:00
Текст: Антон Валагин

Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео

На подмосковном полигоне Алабино прошли очередные испытания перспективного боевого робота "Уран-9". Десятитонная боевая машина поражала мишени огнем 30-миллиметровой пушки.

Главное предназначение "Урана" - боевая разведка и огневая поддержка. Для этого беспилотная машина, размером немного уступающая БМП, экипирована как сухопутный крейсер. У робота есть даже собственная ПВО! Контейнеры управляемых зенитных ракет "Игла-С" расположены на башне, дальность поражения целей шесть километров, максимальная скорость перехвата 1440 км/ч.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Для борьбы с наземными целями робот оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", чья тандемная боевая часть пробивает 900-миллиметровую броню, прикрытую динамической защитой, на расстоянии шести километров. Контейнеры "Атаки" расположены по обе стороны башни робота. За счет богатой номенклатуры ракет "Уран" способен уничтожать не только танки, но и укрепления - изделием 9М120Ф с фугасной объемно-детонирующей боевой частью.

Наведением оружия ведает многоканальный оптико-электронный комплекс с телевизионным и инфракрасным каналами, лазерным дальномером и радиоканалом миллиметрового диапазона для управления дальнобойными "Атаками" 9М120М/Д,  летающими на восемь-десять километров. Луч канала радиокоррекции имеет очень узкий сектор, в котором и движется ракета. Модернизированная "Атака" 9М120-1 имеет в хвостовой части фотоприемник для полуавтоматического лазерного канала наведения - такой способ прицеливания используется самоходных комплексах "Хризантема", за боевую эффективность прозванных "убийцами танков". Оптоэлектронный модуль находится над амбразурой пушки.

Для лучшего обзора верхней полусферы, наведения зенитных ракет и стрельбы из укрытий в кормовой части "Урана" можно смонтировать стрелу с дополнительным оптоэлектронным модулем. С высоты 3,7 метра способен может наводить противотанковые и зенитные ракеты робота, спрятавшегося в танковом окопе или складках местности. Сам "Уран" управляется по защищенному радиоканалу с псевдослучайно перестройкой частоты. Дальность уверенной связи в три километра может быть увеличена с помощью беспилотников-ретрансляторов. Можно также интегрировать управление роботом в бортовые системы ударного вертолета - например, Ка-52 "Аллигатор". Штатное рабочее место оператора находится в кунге КамАЗа.Там стоит удобное кресло, руль и несколько мониторов - на них выводится информация с камер и датчиков робота.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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- У "Урана" есть система автоматического движения. Оператор может направить машину в определенную точку, а сам сосредоточиться на выборе и поражении целей. Оптимальный маршрут к месту назначения робот выберет сам, - рассказал телеканалу "Звезда" инженер-конструктор Артем Аксентенко.

Эффективное применение "Урана-9" может выглядеть так: отправившись на разведку, десятитонная машина вскроет расположение огневых точек противника, пару-тройку подавит самостоятельно,  взорвет танк, САУ либо пару БМП, а на обратно пути собьет вертолет или штурмовик - что под руку попадется. Единственный недостаток "Урана-9" - слабая защита. При ограниченной боевой массе мощное бронирование установить невозможно, к тому же тяжелый стальной панцирь снизит и без того невеликую подвижность машины - максимальная скорость "Урана-9" 35 км/ч. Решить проблему можно за счет использования модулей динамической и активной защиты.

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