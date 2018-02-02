Москвичи вновь пожаловались на неприятный запах в воздухе

Жители Москвы и Подмосковья вновь жалуются на запах сероводорода. Об этом сообщило МЧС РФ.

"В связи с поступлением обращений от граждан организовано реагирование сил и средств на каждое обращение, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

С восьмого декабря прошлого года жители столицы и области сообщают о постороннем запахе (сероводорода) в воздухе. Установлено, что источник находится на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе. На свалке ведутся работы по дегазации, там пробурили более полусотни скважин.

За сутки в районе полигона были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Согласно прогнозу, сегодня в Москве и Подмосковье метеоусловия не ухудшат экологическую обстановку.