Под Самарой авария с большегрузами привела к разливу нефти

2 февраля на обводной дороге Самары произошел разлив нефти из-за столкновения двух нефтевозов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП случилось в 7 часов 20 минут. Водитель автомобиля Scania, груженого нефтепродуктами, ехал по обводной дороге Самары со стороны поселка Алексеевка в оренбургском направлении. На 37 километре он выехал на встречку и врезался в такой же большегруз Scania. После этого автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП произошел разлив нефти.

Причина нарушения ПДД пока не установлена.

К ликвидации последствий происшествия привлечены спасатели, они оградили место разлива нефтепродукта. Сотрудники компании-перевозчика уже приступили к сбору нефти и ее перекачке в другую автомашину.