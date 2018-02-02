В Казани осудили группу подростков, принуждавших к рабству

В столице Татарстана оглашен приговор участникам группировки, совершившим серию тяжких и особо тяжких преступлений.

Лидером банды был признан 21-летний молодой человек. Именно он, как установили следователи, в январе 2016 года привлек шестерых своих знакомых несовершеннолетних (на тот момент им было от 14 до 17 лет) к криминальному промыслу. Действовала группа в Кировском районе Казани, совершая грабежи и разбои. Однако, нескольких своих жертв члены банды превратили в рабов.

Так, около двух лет назад злоумышленники, угрожая физической расправой и сексуальным насилием, заставили молодых людей 15, 19 и 28 лет откапывать на берегу Волги детали баржи, которые затем сдавались в пункты приема металла. 15-летнего подростка они принуждали ежедневно мыть детский аттракцион в Адмиралтейском саду. Кроме того, осужденные надругались над одним из потерпевших, заставляя его выполнить нужную им работу.

Участники банды в зависимости от роли каждого были признаны виновными в грабеже, разбое, вымогательстве, насильственных действиях сексуального характера, использовании рабского труд и вовлечении несовершеннолетнего в преступления. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2,2 до 9 лет лишения свободы.