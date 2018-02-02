В Кемерове зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) целого ряда загрязняющих веществ выявили специалисты Роспотребнадзора в пяти районах города Кемерово.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, первого февраля установлено превышение ПДК сажи, оксида углерода, аммиака, взвешенных веществ, бензпирена в атмосферном воздухе на территории Центрального, Заводского и Ленинского района города Кемерово, в деревне Красная и поселке Кедровском.

Информация направлена в мэрию и Росприроднадзор для установления источника загрязнения.

С 1 по 2 февраля в связи с режимом неблагоприятных метеоусловий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере, предприятиям областного центра было рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ.

Как писала "РГ", из-за превышения ПДК аммиака, диоксида азота, сажи, хлорида водорода и оксида углерода в Кемерове с января по октябрь 2017 года полиция возбудила в декабре уголовное дело. Максимальное загрязнение окружающей среды тогда было зафиксировано в Центральном и Заводском районах города.