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02.02.2018 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске загорелась школа

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске произошел пожар в школе №37 по улице Чокана Валиханова.

В томской исправительной колонии произошел пожар

В настоящее время в учебном заведении проходит эвакуация. На третьем этаже школы осталось два преподавателя, их спасают звенья газодымозащитной службы.

Как стало известно, возгорание произошло в медицинском кабинете.

- По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров, горит холодильник и мебель, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - В школе сработала пожарная сигнализация. Ученики и преподаватели покинули опасную зону самостоятельно до приезда пожарных.

На месте происшествия работают спасатели. Причины случившегося выясняются.

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