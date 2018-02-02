В Чечне экс-работника казначейства осудили за хищение 95 млн рублей

В Чеченской Республике суд признал виновным бывшего сотрудника республиканского казначейства, который махинациями с бумагами присвоил более 95 миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщают в Следственном комитете России.

Незаконные действия осужденный совершил вместе с двумя работниками кавказского управления Ростехнадзора. Осужденный имел доступ к платежным документам, по которым были невостребованные деньги. С августа 2012 по июнь 2016 года он вместе с сообщниками предоставлял в республиканское казначейство неверные документы, по которым эти средства перечислялись на счета Ростехнадзора.

- После чего с целью легализации эти денежные средства как якобы излишне уплаченные были перечислены уже со счетов Ростехнадзора на счета нескольких коммерческих организаций, физических лиц и поступали в распоряжение осужденного и его сообщников, - уточняют в ведомстве.

Суд приговор экс-чиновника к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также ограничению свободы на один год с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года шесть месяцев.