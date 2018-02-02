На Ставрополье виновный в громком убийстве получил 14 лет колонии

Невинномысский городской суд Ставрополья вынес приговор 31-летнему Висхану Акаеву, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Обвиняемый приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уже сообщалось, эта трагедия произошла еще 6 декабря 2012 года возле бара "Зодиак" в Невинномысске. Уроженец Чечни Висхан Акаев во время ссоры из-за девушки нанес несколько ножевых ранений 25-летнему жителю Кочубеевского района. После этого он вместе со своим братом Магомедом избил потерпевшего и скрылся. От полученных травм молодой человек скончался в больнице во время операции.

Убийство вызвало общественный резонанс в Невинномысске и за его пределами. 26 января 2013 года в городе прошел митинг по поводу отсутствия результатов в расследовании убийства.

Магомед Акаев был задержан в Чечне в 2013 году и приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Его брату тогда удалось скрыться, и он был задержан только в апреле 2017 года.

- По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств, необходимых для изобличения Акаева в инкриминируемых ему деяниях. Так, проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого, допрошены обвиняемый и свидетели, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.