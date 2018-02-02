Как советские подлодки исполнили мечту Жюля Верна

В Минобороны России вспомнили о начале первого в мире группового кругосветного плавания советских атомных подводных лодок. В 1966 году субмарины К-133 и К-116 за 52 дня обогнули земной шар и ни разу не всплыли на поверхность. Протяженность похода составила почти 20 тысяч морских миль или около 36 тысяч километров, что близко к длине экватора. До настоящего времени этот рекорд так и не побит.

В ВМФ отмечают дату начала первого в мире группового кругосветного плавания советских атомных подлодок. В ночь на 2 февраля 1966 года экипажи вышли из базы #СФ и в подводном положении за полтора месяца обогнули земной шар, преодолев около 25 тыс. миль https://t.co/ccbOSU0vYz pic.twitter.com/4XBcfK2tg3 — Минобороны России (@mod_russia) 2 февраля 2018 г.

"Задачами похода являлись изучение рельефа дна, возможности плавания в океанских глубинах различных широт, а также изучения вопросов управления подводными лодками на значительном удалении от пунктов постоянного базирования", - говорится в официальном сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Группу подводных лодок возглавлял контр-адмирал Анатолий Сорокин. Торпедной подлодкой К-133 командовал капитан 2-го ранга Лев Столяров, а вооруженной крылатыми ракетами К-116 - капитан 2-го ранга Вячеслав Виноградов.

Субмарины вышли из залива Западная Лица в Баренцево море в ночь с 1 на 2 февраля 1966 года, и направились в сторону Атлантического океана. Советские подлодки должны были, ни разу не поднимаясь на поверхность пройти, оставаясь незамеченными для американских военных кораблей. Связь между атомоходами осуществлялась на УКВ и с помощью гидролокаторов.

Самым сложным участком пути был насыщенный айсбергами пролив Дрейка, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Обнаружить плавающие ледяные горы при том уровне техники подлодкам было практически невозможно, поэтому проводку субмарин с помощью радиосигналов осуществляли экспедиционное судно "Гавриил Сарычев" и танкер "Дунай". В этот период в районе пролива Дрейка бушевал шторм. Его силу испытали и экипажи подводных лодок. Субмарины, преодолевавшие пролив на глубине около 100 метров, качало так же, как при волнении два балла на поверхности.

Во время похода на К-133 и К-116 произошло несколько нештатных ситуаций, но советские подводники, не поднимаясь на поверхность, решили проблемы самостоятельно. Утром 26 марта 1966 года подводные лодки в технически исправном состоянии достигли Камчатки. По итогам плавания шесть участников похода были удостоены звания Героя Советского Союза, а многие старшины и матросы стали кавалерами орденов Ленина, Красной Звезды, Знак Почета. Кроме того, за образцовое выполнение задач подводным лодкам К-133 и К-116 присвоили звание гвардейских. Это произошло впервые после Великой Отечественной войны.

- Этот поход стал важнейшей вехой нового этапа развития атомного подводного флота России, которому в этом году исполняется 60 лет. Этот опыт впоследствии получил свое воплощение в организации боевых служб и дальних походов наших современных атомных подводных лодок, - считает главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Справка "РГ"

"20 тысяч лье под водой" - фантастический роман Жюля Верна, повествующий о подводной лодке "Наутилус" и ее капитане Немо. В переводе на современные единицы пройденное субмариной расстояние составляет около 110 тысяч километров.