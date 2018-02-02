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02.02.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Генерал ООН" выманил 174 тысячи рублей у невесты из Коми

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Пятидесятилетняя жительница Троицко-Печорского района Республики Коми перечислила почти 200 тысяч рублей брачному аферисту, который представился генералом, работающим в ООН. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, полицейские проводят по данному факту проверку.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Устав от одиночества, свое счастье дама искала на популярном сайте знакомств. Там виртуально и встретилась с неким Гарри Уотсоном. Мужчина сообщил, что работает генералом в ООН и сейчас по контракту трудится в Африке.

Завязалась активная переписка и романтические отношения. Генерал так воспылал любовью к новой знакомой, что собрался ехать в Коми. Но, как оказалось, он может получить отпуск только в одном случае: заплатить 2 тысячи долларов. Этих денег у него нет, так как в Африке он не может их снять с банковской карты.

Женщина перечислила деньги генералу на дорогу. И сделала это не один раз. Через какое-то время кавалер сообщил, что находится в Украине, через эту страну ехал почему-то в Россию, там его задержали как гражданина США. Жительница Коми отправила снова перевод. В общей сложности она перечислила мнимому Гарри Уотсону 174 тысячи рублей. И на этом любовная история прекратилась.

Только тогда дама поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сейчас сотрудники выясняют, кто писал и откуда. И советуют женщинам бальзаковского возраста быть внимательнее, не попадаться в сети брачных аферистов. Начиная переписку в интернете, нужно посмотреть на сайтах знакомств "черные списки" подобных женихов. И самое главное - не перечислять деньги. Уже одна эта просьба должна вызвать подозрение.

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