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02.02.2018 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новгородцы сутки стояли в очереди ради записи детей в первый класс

Текст: Ольга Штраус (Великий Новгород)

Родители новгородских первоклассников сутки дежурили у школ, чтобы записать ребенка в первый класс. Особенный ажиотаж сложился вокруг школы № 36. Проблема усугублялась тем, что региональный электронный портал, который должен был начать принимать электронные заявления родителей с полуночи 1 февраля, в первые минуты работы то и дело зависал. Мамы и папы разделились: кто-то отправился дежурить в "живой очереди", кто-то остался дома у компьютера, чтобы продолжать попытки подать заявление в электронном виде.

Фото: vesti.ru
Правила записи в первый класс снова поменяли

- Подано заявлений 4300. Рассмотрено более 1500. Зачислено в образовательные организации около 150 детей, - сообщила журналистам на брифинге и.о. министра образования Новгородской области Ирина Середюк. -  Сейчас идет активная обработка информации, потому что некоторые люди подавали заявления один, два, три, десять раз.

- Система электронной записи работает у нас третий год, - отметила председатель городского комитета по образованию Ирина Шанаева. -  Да, наверное, она несовершенна. Мы будем работать над ней. Ажиотаж увеличивает и тот факт, что в городе появились две новые школы.

Депутаты городской думы обсудили эту проблему на сегодняшнем заседании, сообщается на официальном сайте новгородского парламента.

-  Сложилась парадоксальная ситуация. Детей зачисляют в первые классы без учета шаговой доступности образовательного учреждения, - заметил парламентарий Владимир Данилов. - У нас сейчас действует принцип: "Кто раньше встал, того и тапки". Где справедливость?

Он считает, что необходимо пересмотреть нормативные акты, которые регламентируют поступление детей в ближайшие школы. Его коллеги по депутатскому корпусу это предложение поддержали.

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