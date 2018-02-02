В Петербурге обезвредили группу подпольных оружейников

В Петербурге сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, занимающейся изготовлением и продажей огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас участники группы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Все они - мужчины средних лет.

По адресам, где проживают задержанные, прошли обыски. В квартирах сотрудники ФСБ нашли несколько единиц оружия, приборы для бесшумной стрельбы, взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств.

Как следует из кадров оперативного видео, у задержанных нашли несколько удостоверений.