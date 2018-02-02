В Петербурге общественника задержали за угрозы убить подчиненную

Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали председателя общественной организации, угрожавшего убийством своей сотруднице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 32-летняя женщина обратилась в полицию 31 января. По ее словам, все произошло в среду утром в кабинете бизнес-центра на улице Стахановцев.

Без объяснения причин начальник внезапно выстрелил в сторону сотрудницы из "предмета, похожего на пистолет". Затем он схватил другой рукой нож и двинулся на нее, угрожая физической расправой.

В результате правоохранители задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Позже позозреваемого отпустили, взяв с него обязательство о явке.