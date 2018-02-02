На Кубани экс-полицейского осудят за ДТП с двумя погибшими

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием полицейского, в результате которого погибли два человека.

Авария произошла вечером 29 августа 2017 года в столице Кубани на пересечении улиц Северной и Передовой. Столкнулись полицейский автомобиль УАЗ патрульно-постовой службы МВД и мотоцикл марки Kawasaki, на котором ехали два человека.

- По данным следствия, водитель автомобиля УАЗ при исполнении служебных полномочий без использования проблесковых маяков и специальных звуковых сигналов при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 21-летнему водителю мотоцикла, который ехал вместе с 29-летним пассажиром, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. - В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, а пассажир мотоцикла был доставлен в больницу, где скончался на следующий день в результате полученных травм.

Сотрудник ППС, который управлял служебным автомобилем УАЗ, признал свою вину в произошедшем ДТП. Сейчас мужчина уволен из органов МВД. Обвинительное заключение против экс-полицейского, утвержденное прокурором, направлено в суд и будет рассмотрено в ближайшее время.