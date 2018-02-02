В Крыму тонувший сухогруз окружили боновыми заграждениями

Молдавский сухогруз "Берг", получивший пробоины и посаженный на мель в районе Феодосийской бухты, окружили боновыми заграждениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

- В 17 часов сотрудники Феодосийского морского порта на буксире "Бриз-Юг" приступили к установке боновых заграждений вокруг судна "Берг", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, из Керчи для оказания помощи вышли буксир "Меркурий" и пожарный буксир "Пенай" морской спасательной службы Росморречфлота. Они оснащены специальным оборудованием для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и при необходимости проведут обработку сорбентом.

Напомним, сухогруз "Берг" под молдавским флагом следовал из Азова в Турцию с грузом отрубей. В ночь на 1 февраля на расстоянии 16 миль от берега в районе мыса Чауда судно получило пробоину и стало крениться на правый борт. 12 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в феодосийскую гостиницу "Лидия".

Накануне корпус "Берга" обследовали водолазы и обнаружили три пробоины ниже ватерлинии. Из-за надвигающегося на Крым шторма было решено отбуксировать сухогруз в район щитовой станции Феодосии, чтобы посадить его на мель в закрытой бухте. Буксировку успешно выполнили два буксира Феодосийской базы Черноморского флота РБ-44 и РБ-237. Однако сохранилась угроза разлива нефтепродуктов - на борту поврежденного грузового судна находится 48 тонн дизельного топлива и моторного масла.