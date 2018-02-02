В Симферополе с самолета сняли дебошира

Сотрудники транспортной полиции сняли с самолета Ростов-на-Дону - Симферополь 42-летнего пьяного пассажира, который во время полета устроил дебош на борту. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

Сообщение о дебошире поступило от авиадиспетчера. Как только самолет совершил посадку, наряд полиции задержал шумного пассажира. Его доставили в дежурную часть линейного отдела аэропорта Симферополь, а потом на медицинское освидетельствование. Оказалось, что житель Темрюка был в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушитель был привечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчина" и оштрафован на 500 рублей.