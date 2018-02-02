На челябинской трассе в ДТП погибли четыре человека

Челябинская полиция выясняется обстоятельства смертельного ДТП на одной из региональных дорог.

Как передает пресс-служба областного главка МВД, сегодня примерно в 07.45 утра на Бродокалмакском тракте столкнулись две машины марки Mitsubishi Lancer.

По имеющимся к этому часу данным, водитель одной из иномарок не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

"В результате аварии, по предварительной информации, погибли четыре человека. Число пострадавших уточняется. Место происшествия освобождают от поврежденных автомобилей" , - сообщили в пресс-службе челябинской полиции.

Обстоятельства и причины автокатастрофы устанавливаются.