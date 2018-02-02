В Хорватии перевернулся автобус со школьниками

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Хорватии, передает РИА Новости со ссылкой на национальный телеканал HRT. Пострадали, как минимум, шесть человек, четверо из которых - школьники.

"По предварительным данным, пострадали шесть человек. Они доставлены в больницы Карловаца для осмотра и оказания медпомощи, - уточнили в экстренных службах. - Движение на данном участке было временно прервано".

Сообщается, что в салоне автобуса были 13 школьников, возвращавшихся после занятий.

Причиной аварии могла стать непогода - за сутки в регионе выпало до 40 см снега, образовались многочисленные заносы.