В Лос-Анджелесе 12-летняя девочка открыла огонь по сверстникам

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила информацию, что стрельбу в одной из школ города открыла 12-летняя девочка.

Ранее СМИ сообщали, что в результате инцидента пострадали пять человек: трое порезались осколками стекла, двое были ранены - 15-летние девочка и мальчик. Один доставленный в больницу ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сразу после происшествия в полиции заявили, что задержали лицо, подозреваемое в преступлении, однако подробностей не сообщили. Позже появилась информация, что арестована 12-летняя девочка. Из-за чего она открыла стрельбу, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС.