В Тернополе будут поднимать флаг УПА в ответ на польский закон

В ответ на запрет бандеровской идеологии, ранее одобренный депутатами Польши, власти города Тернополя постановили на всех торжественных и праздничных мероприятиях вместе с украинским флагом поднимать и черно-красный флаг Украинской повстанческой армии (УПА).

"Горсовет Тернополя принял решение о том, что на всех торжественных и праздничных мероприятиях наравне с украинским флагом поднимать и черно-красный флаг УПА. Это ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы горсовета.

Как заявил мэр города Сергей Надал, подобным решением власти Тернополя демонстрируют, что не позволят другим странам "переписывать страницы нашей истории". Однако город продолжит оставаться партнером Польши, так как семь польских городов являются его побратимами.

1 февраля Сенат Польши одобрил закон о польском государственном Институте национальной памяти, который занимается расследованием "преступлений по отношению к польским гражданам" в период с 1 сентября 1939 года по 31 июля 1990 года. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности с наказанием от штрафа до трех лет тюрьмы за "отрицание преступлений украинских националистов". В силу закон вступит после того, как его подпишет глава государства.

В опубликованном в пятницу заявлении депутатской группы Верховной Hады Украины по межпарламентским связям с Польшей говорится, что запрет бандеровской идеологии в Польше "унижает достоинство украинской нации".