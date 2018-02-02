В Тернополе будут поднимать флаг УПА в ответ на польский закон

Новости

У 69-летнего президента Финляндии родился сын 00:32
На складе в Рио-де-Жанейро сгорели 9 тысяч посылок 00:12
Пентагон применит атомное оружие в ответ на неядерное нападение 02.02.2018
В Беларуси обезврежено 11 иностранных шпионов 02.02.2018
Минздраву предложили компенсировать пациентам расходы на платные операции 02.02.2018
В России создадут банк персональных биометрических данных 02.02.2018
Случайно заехавшего в палестинский район израильтянина спасли военные 02.02.2018
Постпредство РФ в ООН опубликовало историческую грамоту Рузвельта 02.02.2018
В Москве двое пьяных во время корпоратива выпали из окна 02.02.2018
Нейрохирурги Беларуси провели уникальные операции 02.02.2018
Пьяный хулиган в Москве угрожал посетителям кафе пневматикой 02.02.2018
Неизвестные открыли стрельбу на востоке Москвы 02.02.2018
Совфед: В войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия 02.02.2018
В России названы лучшие музеи военной истории 02.02.2018
Делом о поножовщине в калужской школе займутся лучшие следователи 02.02.2018
Токио не поддержал размещение самолетов ВКС РФ на аэродроме Итурупа 02.02.2018
Минфин будет покупать только золото для пополнения госфонда 02.02.2018
Медведев сообщил о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-покупок 02.02.2018
Косачев: Тиллерсон превзошел самые откровенные образцы американского "двоемыслия" 02.02.2018
Жалобу на содержание под стражей врача Мисюриной рассмотрят 5 февраля 02.02.2018
На Савеловском направлении восстановлено движение поездов 02.02.2018
Матвиенко предложила создать в России министерство одиночества 02.02.2018
Биатлонист Шипулин объявил о присоединении к Putin Team 02.02.2018
Украина оспорит решение оштрафовать ее за проведение "Евровидения" 02.02.2018
Кроссовер Mitsubishi Outlander получил две бюджетные версии 02.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о жизни Максима Горького
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
02.02.2018 18:48
Рубрика: В мире

В Тернополе будут поднимать флаг УПА в ответ на польский закон

Текст: Станислав Хамдохов

В ответ на запрет бандеровской идеологии, ранее одобренный депутатами Польши, власти города Тернополя постановили на всех торжественных и праздничных мероприятиях вместе с украинским флагом поднимать и черно-красный флаг Украинской повстанческой армии (УПА).

"Горсовет Тернополя принял решение о том, что на всех торжественных и праздничных мероприятиях наравне с украинским флагом поднимать и черно-красный флаг УПА. Это ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы горсовета.

Глава МИД Украины обвинил Польшу в создании "исторической мифологии"

Как заявил мэр города Сергей Надал, подобным решением власти Тернополя демонстрируют, что не позволят другим странам "переписывать страницы нашей истории". Однако город продолжит оставаться партнером Польши, так как семь польских городов являются его побратимами.

1 февраля Сенат Польши одобрил закон о польском государственном Институте национальной памяти, который занимается расследованием "преступлений по отношению к польским гражданам" в период с 1 сентября 1939 года по 31 июля 1990 года. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности с наказанием от штрафа до трех лет тюрьмы за "отрицание преступлений украинских националистов". В силу закон вступит после того, как его подпишет глава государства.

В опубликованном в пятницу заявлении депутатской группы Верховной Hады Украины по межпарламентским связям с Польшей говорится, что запрет бандеровской идеологии в Польше "унижает достоинство украинской нации".

Главное сегодня

Видео: Волгоград спустя 75 лет после победы
Минфин США предупредил об опасности новых санкций против России
Штрафы за сомнительные банковские операции повысят в десятки раз
Пентагон резко ответил Москве на совет не летать у границ РФ
Минобороны опубликовало архивные документы о Сталинградской битве