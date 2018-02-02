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Вышел интригующий трейлер черно-белого эстонского этнохоррора "Ноябрь"

Новость 02.02.2018, 10:39 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ oscopelabs
Фото: youtube.com/ oscopelabs

Вышел трейлер изобретательного эстонского фольклорного хоррора "Ноябрь".

Работа режиссера и сценариста Райнера Сарнета обещает зрителю настоящую коктейльную смесь из языческих легенд и христианской мифологии, могильного волшебства, проклятых деревенских домов, ополоумевшей нечисти, черного юмора и обезумевшей сказки о любви. Сама картина представляет собой вольную адаптацию бестселлера писателя Андруса Кивиряхка "Ноябрь или гуменщик".

В центре сюжета окажется эстонская глухая деревушка, где никто не может совладать с распоясавшимися духами, оборотнями и неумолимой чумой. Все мысли жителей охвачены лишь желанием выжить в этом темном, неуютном месте, которое находится под тоталитарной пятой загробных врагов, поэтому здесь каждый лишь сам за себя.

Однако даже в этом уголке мистического беспредела есть некие условности - считается, что нужно продать душу дьяволу и создать кратта (эстонский аналог голема), можно украсть еще больше, а заодно переложить на него свои грехи и обязанности.

В такой атмосфере местная девушка Лиина влюбляется в Ханса и, чтобы привлечь его внимание, т.к. он увлечен барышней из местной усадьбы, готова обратиться за помощью к темным силам, что кружат близ деревни. Однако использование черной магии имеет свои последствия, за которые придется платить.

Точная дата выхода в прокат пока не представлена.

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