Вышел интригующий трейлер черно-белого эстонского этнохоррора "Ноябрь"

Вышел трейлер изобретательного эстонского фольклорного хоррора "Ноябрь".

Arriving soon from @OscopeLabs, Estonia’s foreign Oscar entry NOVEMBER is a dark beauty. Take a look at the Tribeca-winning cinematography of this massive, thrilling Gothic oddity from filmmaker Rainer Sarnet: pic.twitter.com/sBm48JRKE1 — Tribeca (@Tribeca) 10 декабря 2017 г.

Работа режиссера и сценариста Райнера Сарнета обещает зрителю настоящую коктейльную смесь из языческих легенд и христианской мифологии, могильного волшебства, проклятых деревенских домов, ополоумевшей нечисти, черного юмора и обезумевшей сказки о любви. Сама картина представляет собой вольную адаптацию бестселлера писателя Андруса Кивиряхка "Ноябрь или гуменщик".

В центре сюжета окажется эстонская глухая деревушка, где никто не может совладать с распоясавшимися духами, оборотнями и неумолимой чумой. Все мысли жителей охвачены лишь желанием выжить в этом темном, неуютном месте, которое находится под тоталитарной пятой загробных врагов, поэтому здесь каждый лишь сам за себя.

#PÖFF21 Award for the Best Estonian Film goes to "November" directed by Rainer Sarnet pic.twitter.com/K1qEnVJ6By — Tallinn Black Nights FF (@TallinnBNFF) 2 декабря 2017 г.

Однако даже в этом уголке мистического беспредела есть некие условности - считается, что нужно продать душу дьяволу и создать кратта (эстонский аналог голема), можно украсть еще больше, а заодно переложить на него свои грехи и обязанности.

Estonian gothic: inside the dark, folkloric world of Rainer Sarnet’s November https://t.co/wIcoLX1gNm pic.twitter.com/0DJoCiOk3f — Feral Strumpet (@feralstrumpet) 28 апреля 2017 г.

В такой атмосфере местная девушка Лиина влюбляется в Ханса и, чтобы привлечь его внимание, т.к. он увлечен барышней из местной усадьбы, готова обратиться за помощью к темным силам, что кружат близ деревни. Однако использование черной магии имеет свои последствия, за которые придется платить.

Точная дата выхода в прокат пока не представлена.