Четверть месячной нормы осадков выпала на Москву с утра

По данным на 18:00 субботы, с начала снегопада утром в Москве на базовой метеостанции выпало 9 мм осадков в эквиваленте воды, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Это 25% от всей февральской нормы осадков. Интенсивный снегопад продолжится в Москве всю ночь и в течение дня воскресенья, а ослабнет лишь к утру понедельника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общее число осадков может превзойти средние многолетние значения, а общий прирост свежевыпавшего снега составит до 42 см.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, коммунальные службы столицы накануне мощного снегопада были переведены в круглосуточный режим работы.

В связи с непогодой в московском авиаузле были отменены более полусотни рейсов.