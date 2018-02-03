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Леди Гага прервала гастрольный тур из-за страданий

Новость 03.02.2018, 17:25 | Текст: Олег Усков

Продолжаются проблемы у эксцентричной 31-летней американской певицы и актрисы Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты, более известной как Леди Гага. В прошлом году Гага была вынуждена отменить свое шоу в Рио-де-Жанейро - ввиду госпитализации.

Сейчас история повторилась: Джерманотта отменила последние десять концертов тура в поддержку альбома Joanne. В том числе опять в Рио, в Лондоне, Манчестере, Копенганене, Цюрихе, Париже, Стокгольме и Берлине.

Информация об этом появилась в Twitter артистки.

Как уточнено в сообщении, Гага не может выступать вживую, так как страдает от обострившихся болей.

Четыре года назад Джерманотта сломала бедро на концерте и с тех пор у нее перманентные проблемы со здоровьем.

Фото: kinopoisk.ru
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Джерманотта родилась в 1986 году в Нью-Йорке в итальянской семье. С детства увлеклась музыкой. Уже к четырем годам самостоятельно научилась играть на фортепиано и записывать "каверы" Майкла Джексона и Синди Лаупер на детский кассетный магнитофон.

В девятнадцать бросила колледж, полностью посвятилв себя творчеству.

Дебютный альбом - The Fame - вышел в 2008-м.

Как актриса снялась в фильмах "Мачете убивает", "Город грехов 2", в "Американской истории ужасов" - сезоны "Отель" и "Роанок".

Ранее мы писали про самарского транссексуального двойника Гаги, грозившегося сняться в "Игре престолов".

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