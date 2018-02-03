Минэнерго подготовило аварийные службы электросетей к непогоде

В ближайшие воскресенье и понедельник (4-5 февраля) на большей части Центральной России и Поволжья Гидрометцентр ожидает сильный, мокрый снег, местами метель и дождь, как следствие - налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Из-за этого вырастет риск нарушения электроснабжения.

Это следует из материалов Минэнерго. "Учитывая высокую вероятность переходов температуры через нулевую отметку возможно интенсивное гололедообразование на проводах и тросах воздушных линий электропередачи, обрыв проводов", - говорится в сообщении ведомства от 2 февраля.

В связи с этим в ряде филиалов "Россетей" ввели режим повышенной готовности, компании постоянно мониторят непогоду (как меняется сила ветра и объем осадков), а специалисты периодически объезжают линии электропередач, чтобы в случае необходимости устранить нарушение линии на месте.