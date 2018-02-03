Могилевская область активизирует сотрудничество с российскими регионами

Могилевская область намерена активизировать сотрудничество с регионами Российской Федерации. Об этом заявил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский 2 февраля 2018 года во время встречи с делегациями из регионов РФ, которые принимают участие в торжествах по случаю 80-летия области, передает БЕЛТА.

"За последние два года наблюдается положительная динамика развития сотрудничества Могилевской области с Российской Федерацией, в том числе благодаря реализации совместных проектов в различных сферах с российскими регионами, - подчеркнул Владимир Доманевский. - Россия по-прежнему остается нашим стратегическим партнером. На ее долю приходится более 60% всего экспорта региона. Вместе с тем география внешних поставок области с каждым годом расширяется, что говорит о конкурентоспособности белорусской продукции".

Активно восстанавливаются кооперационные связи между субъектами хозяйствования, инвестиционное сотрудничество. В области работает более 60 предприятий с российским капиталом. "Мы видим хорошие перспективы во взаимодействии с целью создания высокотехнологичных производств, в выпуске конкурентоспособной продукции и реализации ее в третьи страны", - отметил губернатор.

В ближайшее время планируется провести в Могилеве оргкомитет по организации V Форума регионов Беларуси и России (запланирован на сентябрь), где не только будут обсуждаться оргвопросы и план мероприятий. "Мы хотели бы проанализировать ситуацию с белорусско-российским региональным сотрудничеством, определить точки роста и перспективы дальнейшего развития, чтобы к самому форуму прийти с конкретными проектами и предложениями, а некоторые инициативы в экономике, социальной сфере к этому времени и реализовать", - заявил Владимир Доманевский.

По его мнению, актуальными остаются вопросы создания равных условий работы для придания динамики взаимовыгодному сотрудничеству, внедрения современных технологий в производство, модернизации и развития социальной сферы, совместной подготовки высокопрофессиональных кадров и другие.

Со своей стороны представители Москвы, Брянской и Ленинградской областей отметили эффективное взаимодействие с Могилевской областью практически во всех сферах, необходимость дальнейшего углубления экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, которые бы ускорили развитие территорий и принесли значимый экономический и социальный эффект.

Российских гостей ждет насыщенная программа пребывания на территории региона с посещением крупных промышленных предприятий, объектов социальной сферы, переговоры, деловые встречи, а также знакомство с достопримечательностями региона и Могилева.