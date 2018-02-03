Россия вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске.

Это произошло, благодаря победе над командой Финляндии со счетом 8:2. Команда Михаила Юрьева сразу же взвинтила темп, провела несколько быстрых и результативных атак. Голы России в начале игры во многом предвосхитили исход матча.

Счет открыл лидер российской команды Сергей Ломанов. К 22-й минуте хозяева чемпионата мира отправили в ворота Киммо Кюлленена четыре гола. Финны отыграли один мяч, но под конец тайма Андрей Прокопьев вновь увеличил отрыв.

Во втором тайме российская команда не сбавила темп, и финская обороне не смогла с этим справиться. На льду даже произошла небольшая потасовка, но она не помешала россиянам забить еще три мяча. Лишь под конец матча финны во второй раз смогли пробить Романа Черных - отличился Теему Мяятя.