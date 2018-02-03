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03.02.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС назвало причины блэкаута в Петербурге

Текст: Дмитрий Григорьев (Санкт-Петербург)

В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу назвали причину массового отключения электричества в нескольких районах города, в результате которого остались без света почти 110 тысяч человек.

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"Сегодня в 8.10 утра на ТЭЦ-14 "Первомайская" в Кировском районе города произошло короткое замыкание на территории на распределительном устройстве.В результате происшествия в Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском районах произошло веерное отключение абонентов с последующим автоматическим переподключением" - говорится в сообщении МЧС.

Полностью восстановить электроснабжение в жилых районах Петербурга удалось через два часа. К ликвидации аварии привлекались 32 спасателя и 71 единица специальной техники. Жертв и пострадавших в результате блэкаута не было.

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