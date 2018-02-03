В Ростовской области грузовик протаранил машины спецслужб

В массовом ДТП в Ростовской области пострадали восемь автомобилей. Среди них - машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи, сообщает РИА Новости.

Первое ДТП произошло на 980 километре трассы "Дон". Грузовой автомобиль, не справившись с управлением, столкнулся с другим большегрузом и "Газелью".

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Пока полицейские, спасатели и врачи работали на месте происшествия, произошла еще одна авария.

По не выясненным пока причинам водитель самосвала не смог вовремя затормозить, зацепил проезжавшую машину, и наехал на стоящие на обочине автомобили специальных служб.

По счастливой случайности никто из людей серьезно не пострадал. На месте происшествия работают следователи.