В Совфеде рассказали о реакции на размещение ядерных зарядов в Прибалтике

Россия в состоянии оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По мнению сенатора, военно-техническое развитие российской армии позволяет это сделать.

Ранее Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США, в которой, в числе прочего, говорится о намерении Вашингтона размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды, включая самолеты F-35

"С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. В случае, если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено все (на эти объекты)", - заявил Клинцевич агентству, добавив, что Россия "будет вынуждена защищать себя от этих угроз".

Что касается самой ядерной доктрины, то она, по мнению сенатора, серьезно усиливает конфронтационную составляющую во внешней политики США, делая упор не на взаимодействие с Россией в этой сфере вооружений, а на соперничество с ней.