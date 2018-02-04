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Фото: Spice Girls объявили о воссоединении в оригинальном составе

Новость 04.02.2018, 23:38 | Текст: Олег Усков
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Легендарная британская "девчачья" группа Spice Girls все-таки соберется в полном оригинальном составе - сопротивлявшаяся некоторое время Виктория Бехкхэм дала согласие участвовать в реюнионе. Во всех отношениях приятную эту новость доносит до читателей газета The Sun.

Love u all so much!!! X Such a great day!! Thank u Simon! X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Информация о возможном воссоединении коллектива, громившего чарты середины девяностых, в очередной раз появилась осенью прошлого года. Дело шло со скрипом. Но радость в семье Джерри Холлиуэл (рождение сына) и беда у Мелани Браун (тяжелый развод), наложившись друг на друга, вдохновили бывших коллег зашевелиться и поддержать друг друга. И единственной, кто встретила идею без энтузиазма, оказалась Виктория, "Роскошная Спайс".

Фото: kinopoisk.ru
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"В какой-то момент все перестали верить, что группа когда-нибудь соберется вновь. Но после долгих переговоров Виктория все же дала согласие. Пришло время поработать - уже в этом году", - цитирует издание инсайдера.  

Отмечается, что в планах - телевизионные проекты в Китае, шоу талантов и сборник хитов.

Озвучена и сумма гонораров исполнительницам - по десять миллионов фунтов стерлингов. При этом не скрывается, что Виктория пошла на все это исключительно из-за денег, которые намерена вложить в свой модельный бизнес.

Spice Girls собрали в Лондоне в 1994 году - по объявлению. Через два года вышел дебютный сингл Wannabe, ротационно звучавший из всех утюгов - как было подсчитано - более пятисот раз в неделю. В ноябре 1996-го вышел альбом Spice. В 1997-м на экранах появился мюзикл Spice World, получивший разгромные рецензии. Еще через год Холлиуэл внезапно покинула группу и занялась сольной деятельностью. В том же году коллектив, ставший квартетом, окончательно распался.

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

На протяжении карьеры все участницы группы неоднократно появлялись в фильмах и сериалах, озвучивали мультфильмы и видеоигры. 

Например, Мелани снялась в "Улице Коронации", "Черном Динамите" и "Тайном дневнике девушки по вызову"; Эмма Бантон - в "Образцовом самце" и "Чисто английском убийстве"; Мелани Си - "Рок-жизни с Брайаном Перном" и "Ките Лемоне", вместе с Бантон; Джерри - в "Сексе в большом городе" и втором "Адреналине", а Виктория - в "Дурнушке".

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Фото: kinopoisk.ru
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