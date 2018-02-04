Фото: Spice Girls объявили о воссоединении в оригинальном составе

Легендарная британская "девчачья" группа Spice Girls все-таки соберется в полном оригинальном составе - сопротивлявшаяся некоторое время Виктория Бехкхэм дала согласие участвовать в реюнионе. Во всех отношениях приятную эту новость доносит до читателей газета The Sun.

Информация о возможном воссоединении коллектива, громившего чарты середины девяностых, в очередной раз появилась осенью прошлого года. Дело шло со скрипом. Но радость в семье Джерри Холлиуэл (рождение сына) и беда у Мелани Браун (тяжелый развод), наложившись друг на друга, вдохновили бывших коллег зашевелиться и поддержать друг друга. И единственной, кто встретила идею без энтузиазма, оказалась Виктория, "Роскошная Спайс".

"В какой-то момент все перестали верить, что группа когда-нибудь соберется вновь. Но после долгих переговоров Виктория все же дала согласие. Пришло время поработать - уже в этом году", - цитирует издание инсайдера.

Отмечается, что в планах - телевизионные проекты в Китае, шоу талантов и сборник хитов.

Озвучена и сумма гонораров исполнительницам - по десять миллионов фунтов стерлингов. При этом не скрывается, что Виктория пошла на все это исключительно из-за денег, которые намерена вложить в свой модельный бизнес.

Spice Girls собрали в Лондоне в 1994 году - по объявлению. Через два года вышел дебютный сингл Wannabe, ротационно звучавший из всех утюгов - как было подсчитано - более пятисот раз в неделю. В ноябре 1996-го вышел альбом Spice. В 1997-м на экранах появился мюзикл Spice World, получивший разгромные рецензии. Еще через год Холлиуэл внезапно покинула группу и занялась сольной деятельностью. В том же году коллектив, ставший квартетом, окончательно распался.

На протяжении карьеры все участницы группы неоднократно появлялись в фильмах и сериалах, озвучивали мультфильмы и видеоигры.

Например, Мелани снялась в "Улице Коронации", "Черном Динамите" и "Тайном дневнике девушки по вызову"; Эмма Бантон - в "Образцовом самце" и "Чисто английском убийстве"; Мелани Си - "Рок-жизни с Брайаном Перном" и "Ките Лемоне", вместе с Бантон; Джерри - в "Сексе в большом городе" и втором "Адреналине", а Виктория - в "Дурнушке".