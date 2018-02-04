Ким Чен Ын с супругой проехал по Пхеньяну на троллейбусе

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу проехал по ночному Пхеньяну на троллейбусе, который был создан на столичном заводе.

Северокорейский лидер отметил, что амортизаторы в транспортном средстве работают хорошо, скорость порядочная, ход плавный, а лишних шумов нет, передает ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын побывал на Пхеньянском троллейбусном заводе, где отметил этот вид транспорта, необходимый для "обеспечения цивилизованной жизни горожан без загрязнения окружающей среды".

Ким Чен Ын в последнее время часто посещает не военные, а гражданские предприятия и образовательные учреждения.