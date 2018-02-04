Пушков назвал требования Украины лишить РФ права на вето глупой затеей

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал требования Украины реформировать СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, глупой и безнадежной затеей. По его словам, украинским дипломатам никто не даст поставить под сомнение особую прерогативу великих держав, передает РИА Новости.

Делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности организации, изменив процедуры применения права вето.

В Киеве не раз заявляли о необходимости лишить Москву права вето в международной организации. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин называл постоянное членство России в Совбезе ООН "фундаментальной проблемой".