Пушков отметил небескорыстие санкций США

США не вводят санкций против кого-нибудь, если это может дорого стоить самим Штатам, убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
"США - оппортуническая сверхдержава, - так прокомментировал сенатор в своем Twitter доклад минфина США о возможном введении ограничений на госдолг РФ. - Она не вводит тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как и не трогают нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие".
Напомним, что в опубликованном в США докладе прогнозируется введение ограничений на госдолг РФ, которое может привести к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор.
США - оппортуническая сверхдержава. Она не вводит тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как и не трогают нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 февраля 2018 г.