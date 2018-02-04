Пушков отметил небескорыстие санкций США

США не вводят санкций против кого-нибудь, если это может дорого стоить самим Штатам, убежден член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"США - оппортуническая сверхдержава, - так прокомментировал сенатор в своем Twitter доклад минфина США о возможном введении ограничений на госдолг РФ. - Она не вводит тех санкций, которые ей будут слишком дорого стоить. Поэтому они не трогают Китай, как и не трогают нефтяные диктатуры. Вопрос цены: санкции вводят, лишь если это бесплатное удовольствие".

Напомним, что в опубликованном в США докладе прогнозируется введение ограничений на госдолг РФ, которое может привести к сдерживанию роста российской экономики, увеличит нагрузку на ее банковский сектор.