Более 440 бригад МОЭСК приведены в повышенную готовность в Москве

Более 440 бригад энергетиков Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) из-за обрушившегося на столичный регион снегопада продолжают работать в усиленном режиме. Со 2 февраля в филиалах компании объявлена повышенная готовность, организован дополнительный осмотр оборудования подстанций.

Всего в готовности 443 бригады или 2291 человек, а также почти три тысячи единиц техники, включая свыше 120 резервных источников электроснабжения - передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.

В выходные дни, 3 и 4 февраля, во всех районах электрических сетей МОЭСК организовано дежурство персонала на дому, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.

Кроме этого, ведется online-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах компании "МОЭСК" возможно введение особого режима работы.