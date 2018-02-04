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04.02.2018 10:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 440 бригад МОЭСК приведены в повышенную готовность в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Более 440 бригад энергетиков Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) из-за обрушившегося на столичный регион снегопада продолжают работать в усиленном режиме. Со 2 февраля в филиалах компании объявлена повышенная готовность, организован дополнительный осмотр оборудования подстанций.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Всего в готовности 443 бригады или 2291 человек, а также почти три тысячи единиц техники, включая свыше 120 резервных источников электроснабжения - передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.

В выходные дни, 3 и 4 февраля, во всех районах электрических сетей МОЭСК организовано дежурство персонала на дому, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей.

Кроме этого, ведется online-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах компании "МОЭСК" возможно введение особого режима работы.

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