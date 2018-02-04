В Подмосковье снегопад оставил без света 245 деревень

Обильный снегопад, сопровождающийся налипанием мокрого снега на деревья, привел к обрыву проводов и частичному отключению электроснабжения в 245 поселений Московской области. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

При этом в крупных городах нарушений электроснабжения нет. Пострадали в основном жители частного сектора и садовые товарищества. Всего аварийные отключения света были в 14 муниципалитетах региона - Пушкинском, Щелковском, Ногинском, Наро-Фоминском, Ступинском, Можайском и Дмитровском районах, городских округах Истра, Мытищи, Руза, Коломна, Балашиха и Домодедово.

Узнать подробности о работе по восстановлению света можно по номеру "светлой линии" МОЭСК: 8-800-700-40-70 и контакт центра "Мособлэнерго": 8-495-995-00-99.