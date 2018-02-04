Меню

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
04.02.2018, 10:55
Текст: Светлана Цыганкова

ВКС получат в 2018 году более ста новых самолетов и вертолетов

В 2018 году Воздушно-космические силы получат новую современную технику, более сотни вертолетов и самолетов. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Ракетные войска получили на вооружение 21 баллистическую ракету

Речь прежде всего идет об истребителях Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, вертолетах Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации. Кроме этого, войска получат на вооружение порядка десяти дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.

О новом виде вооружения, поступающем в Воздушно-космические силы, говорил и начальник управления Минобороны РФ полковник Олег Степанов на Едином дне приемки военной продукции. Всего войска получили 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, полковые комплекты ЗРС С-400 и 24 боевые машины комплекса Панцирь-С. В конце 2017 года заступила на боевое дежурство и Единая космическая система, три радиолокационных станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Новый танк Т-90М поступит на вооружение в ближайшее время 31.01.2018
"Петр Великий" встанет на модернизацию в 2020 году 30.01.2018
Флот России получит уникальный спасательный аппарат 30.01.2018
ВКС России
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Опубликованы еще 5 видео маневров Су-27 рядом с самолетом США 01.02.2018
Секреты "Фехтовальщика" Су-24 собрали на видео 30.01.2018
Новые двигатели сделают Су-57 "убийцей F-22" 29.01.2018
истребители
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО 28.01.2018
В Пентагоне рассказали о 1000 дефектов F-35 27.01.2018
Видео: Истребители и бомбардировщики дозаправились в воздухе 25.01.2018

Информация

© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.