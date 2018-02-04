ВКС получат в 2018 году более ста новых самолетов и вертолетов

В 2018 году Воздушно-космические силы получат новую современную технику, более сотни вертолетов и самолетов. Об этом в воскресенье сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

Речь прежде всего идет об истребителях Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщиках Су-34, вертолетах Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации. Кроме этого, войска получат на вооружение порядка десяти дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С.

О новом виде вооружения, поступающем в Воздушно-космические силы, говорил и начальник управления Минобороны РФ полковник Олег Степанов на Едином дне приемки военной продукции. Всего войска получили 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, полковые комплекты ЗРС С-400 и 24 боевые машины комплекса Панцирь-С. В конце 2017 года заступила на боевое дежурство и Единая космическая система, три радиолокационных станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.