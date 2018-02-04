В "Матросской тишине" появилась телемедицина

Лечение в гражданских клиниках прошли более 1,5 тысячи заключенных. Об этом сообщил "РГ" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. В больнице же СИЗО "Матросская тишина" в рамках пилотного проекта внедрена система телемедицины.

"За 9 месяцев прошлого года проведено более 37,5 тысячи консультаций узкими врачами-специалистами, в том числе с вывозом более 17,5 тысячи пациентов в учреждения здравоохранения, - сказал он. - Лечение в стационарных условиях гражданских клиник прошли более 1,5 тысячи человек. В течение 2017 года в качестве пилотного проекта при поддержке Комитета по медицинским услугам Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Мосгордумы и ОНК Москвы внедрена система телемедицины в условиях филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России (ФКУ СИЗО-1 г. Москва), позволяющая консультировать больных, находящихся на лечении в больнице при следственном изоляторе, со специалистами городских учреждений здравоохранения г. Москвы".

Полностью интервью Валерия Максименко читайте в номере "Российской газеты" от 5 февраля 2018 года

