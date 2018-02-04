В Москве образовались пробки из-за снегопада

Уровень загрузки столичных улиц с утра в воскресенье достиг уже шести баллов по оценке Яндекса. Это совершенно не характерная картина для этого времени, обычно заторы не превышают одного балла.

По данным сервиса, практически на всех дорогах города снижены скорости, идут медленные плотные потоки. Много заторов на МКАД. Водители через сервис "Разговорчики" сообщают о буксующих в сугробах фурах. В частности, из-за этого образовалась огромная пробка по внутренней стороне перед Варшавским шоссе, также фура застряла на въезде на Рязанский проспект.