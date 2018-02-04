В США родители солгали здоровому ребенку о наличии у него рака мозга

В США родители убедили 13-летнего сына в том, что он смертельно болен раком мозга. Как информирует РИА Новости, 47-летний Роберт Лонг и 34-летняя Джинни Айровандо в течение восьми месяцев лгали своему ребенку.

Злоумышленники просили денег у знакомых для "покрытия расходов на лечение" и даже начали сбор средств. Мать опубликовала в Facebook сообщение, где назвала чудом то, что ее сын еще жив.

На ситуацию обратил внимание школьный психолог. Позже выяснилось, что у мальчика нет опухоли. Его родители были задержаны.