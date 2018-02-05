Эксперты рассказали о выборе целей западных спецслужб в Беларуси

Работа белорусских чекистов, которые только за истекший год нейтрализовали 11 агентов иностранных спецслужб, уже получила адекватную оценку президента РБ. Свои комментарии к встрече главы государства с председателем КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком дают и специалисты по методам подрывных атак рыцарей "плаща и кинжала". Свою позицию в эфире радио Sputnik изложил и известный российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец.

По его словам, "генеральная цель иностранных разведок в Беларуси - "завалить" Лукашенко любыми способами. Очернить, осмеять - это цель, по сути, "гибридной" войны, которую мы наблюдали в случаях с Каддафи, с Башаром Асадом. Главные удары традиционно наносятся по столпу того или иного государства, это некая "десятка", в которую денно и нощно "стреляют" иностранные разведки. Вторая цель - разрубить российско-белорусский союз, активно играя на противоречиях", - считает эксперт.

А белорусский специалист в области безопасности Александр Тиханский обратил особое внимание на геополитическое положение страны, подчеркнув, что РБ является воротами в Союзное государство и на территорию СНГ. А государственная граница - при известных условиях - становится плацдармом для диверсий и шпионажа.

По данным эксперта, в настоящее время деятельность западных разведок осуществляется через польские спецслужбы, которые работают по принципу ЦРУ: вербуют белорусских граждан на компромате: провозе сигарет, водки и т. д. Что называется, на всякий случай, пускай агент "спит", пояснил Тиханский.