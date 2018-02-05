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05.02.2018, 12:07
Текст: Антон Валагин

Китайские подлодки вооружат искусственным разумом

Группа китайских ученых и инженеров работает над системой искусственного интеллекта для атомных подводных лодок. Электронный разум значительно расширит боевые возможности флота, помогая командирам подлодок принимать в стрессовых ситуациях оптимальные решения, пишет South China Morning Post.

Фото: IceUnshattered/ Wikimedia.org
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- Сейчас от 100 до 300 членов экипажа подводной лодки проводят по несколько месяцев в замкнутом пространстве, окруженном толщей воды. Работа в такой стрессовой обстановке может повлиять на качество принимаемых командиром решений - вплоть до совершения ошибки. Несмотря на то, что атомные подлодки обладают грандиозной боевой мощью, мозг у них очень маленький, - рассказал собеседник издания. Он не назвал своего имени, сославшись на секретность проекта.

Не подверженный стрессам искусственный интеллект, по мнению разработчиков, может взять на себя часть работы по принятию решений, поскольку вычислительные машины способны за короткое время обрабатывать большие массивы информации. К тому же применение электронного разума в боевых субмаринах станет новым этапом в развитии искусственного интеллекта.

Сейчас оборудование подводных лодок только собирает информацию об окружающей обстановке, необходимую для поиска неприятеля или снижения заметности самого корабля. В будущем компьютер мог быть взять выбор оптимального режима движения и решение навигационных задач.

- Нейронная сеть, получающая информацию от разведывательных спутников и дронов, ежедневно обучающаяся через общение с командой, способна гораздо быстрее и точнее реагировать на угрозы, учитывая при этом даже такие нюансы, как температура и соленость забортной воды, - рассказал собеседник издания.

В конце января стало известно, что китайские власти отобрали 120 специалистов в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для разработки новых видов вооружений. Таким образом КНР намеревается достигнуть военного паритета с США.

Между тем

В январе два эсминца Сил самообороны Японии у спорного архипелага Сенкаку загнали китайскую атомную субмарину. После 40 часов преследования подлодка была вынуждена всплыть и поднять флаг КНР. Инцидент дал экспертам из США основание полагать, что китайские субмарины слишком шумные.

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