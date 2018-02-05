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05.02.2018, 12:11
Текст: Олег Корякин

Лучших снайперов мира собрали в одном видео

Топ легендарных снайперов составил российский видеоблогер. В него вошли стрелки из США, Британии, Канады, ЮАР и РФ. Остановимся на пяти лучших.

Карлос Хэскок, ветеран Вьетнамской войны. Он один из самых известных снайперов в истории вооруженных сил США.

Всего на счету сержанта около ста врагов. Но легендой он стал, поразив в 1967 году вьетконговца из крупнокалиберного пулемета  М2 Браунинг с 2286 метров. Разумеется, оружие было снабжено оптическим прицелом.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Снайпер таким образом установил мировой рекорд для полностью автоматического оружия, который до сих пор никто не смог превзойти.

Аарон Перри из Канады во время операции "Анаконда" в Афганистане сразил врага, почти не видя, на дистанции 2413 метров. Он выстрелил на случайный отблеск оружия афганца.

Еще один канадец Бруно Теркотт снял с 2414 метров пулеметчика, который собирался открыть огонь по ничего не подозревающему отряду.

Британский капрал Крэйг Харрисон в 2009 году, прикрывая пехотинцев, трижды выстрелил по афганскому пикапу. Каждая пуля попала в цель. Были убиты пулеметчик, водитель и пассажир.

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости
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Несколько за скобками находится рекорд российского снайпера и владельца частной оружейной фирмы Владислав Лобаева.

Установил он его не на поле боя, но дистанция выстрела самая большая в истории - 3,4 километра. И с этим не поспоришь.

Стрелял Владислав Лобаев из винтовки собственной конструкции СВЛК-14 "Сумрак". Сделана она полностью из отечественных материалов. Дульная скорость - 900 метров в секунду, длина ствола - 900 миллиметров. Калибр - .408 Cheytac (специализированный снайперский боеприпас).

В ближайшем будущем Владислав Лобаев намерен превзойти собственный рекорд.

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