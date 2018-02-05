Лучших снайперов мира собрали в одном видео

Топ легендарных снайперов составил российский видеоблогер. В него вошли стрелки из США, Британии, Канады, ЮАР и РФ. Остановимся на пяти лучших.

Карлос Хэскок, ветеран Вьетнамской войны. Он один из самых известных снайперов в истории вооруженных сил США.

Всего на счету сержанта около ста врагов. Но легендой он стал, поразив в 1967 году вьетконговца из крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг с 2286 метров. Разумеется, оружие было снабжено оптическим прицелом.

Снайпер таким образом установил мировой рекорд для полностью автоматического оружия, который до сих пор никто не смог превзойти.

Аарон Перри из Канады во время операции "Анаконда" в Афганистане сразил врага, почти не видя, на дистанции 2413 метров. Он выстрелил на случайный отблеск оружия афганца.

Еще один канадец Бруно Теркотт снял с 2414 метров пулеметчика, который собирался открыть огонь по ничего не подозревающему отряду.

Британский капрал Крэйг Харрисон в 2009 году, прикрывая пехотинцев, трижды выстрелил по афганскому пикапу. Каждая пуля попала в цель. Были убиты пулеметчик, водитель и пассажир.

Несколько за скобками находится рекорд российского снайпера и владельца частной оружейной фирмы Владислав Лобаева.

Установил он его не на поле боя, но дистанция выстрела самая большая в истории - 3,4 километра. И с этим не поспоришь.

Стрелял Владислав Лобаев из винтовки собственной конструкции СВЛК-14 "Сумрак". Сделана она полностью из отечественных материалов. Дульная скорость - 900 метров в секунду, длина ствола - 900 миллиметров. Калибр - .408 Cheytac (специализированный снайперский боеприпас).

В ближайшем будущем Владислав Лобаев намерен превзойти собственный рекорд.