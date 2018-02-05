Энергетики вернули свет в дома на севере и западе Подмосковья

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей на севере и западе Московской области.

"Сейчас все силы брошены на восток Подмосковья, который пострадал от снегопада больше других. Также специалисты работают по индивидуальным заявкам потребителей", - рассказали ТАСС в Московской объединенной электросетевой компании.

Там отметили, что работы не прекращаются даже ночью. Они продолжатся до полной ликвидации последствий разгула стихии.

Напомним, частично обесточенными оказались 240 населенных пунктов в сельской местности.

Всего же снегопад затронул 13 регионов Центрального федерального округа. В шести из них (Московской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тульской и Владимирской областях) без света остались более 20 тысяч домов, в которых проживают 62 тысячи человек.