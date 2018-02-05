Губернатор Подмосковья пообещал навести порядок после снегопада за день

Последствия снегопада, который двое суток без перерыва шел в Подмосковье, можно ликвидировать за день, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Для этого есть техника, есть навыки, и я думаю, что за понедельник мы полностью наведем порядок. Хочу обратить внимание муниципальных служб на чистку тротуаров и проезжей части для того, чтобы избежать коллапса в городах Подмосковья", - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Глава региона также поблагодарил коммунальные службы, которые в выходные дни очищали область от снега. Напомним, в субботу и воскресенье в столичном регионе выпало порядка 120% от февральской нормы осадков.