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05.02.2018 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Подмосковья пообещал навести порядок после снегопада за день

Текст: Ирина Рыбникова

Последствия снегопада, который двое суток без перерыва шел в Подмосковье, можно ликвидировать за день, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Для этого есть техника, есть навыки, и я думаю, что за понедельник мы полностью наведем порядок. Хочу обратить внимание муниципальных служб на чистку тротуаров и проезжей части для того, чтобы избежать коллапса в городах Подмосковья", - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства.

Глава региона также поблагодарил коммунальные службы, которые в выходные дни очищали область от снега. Напомним, в субботу и воскресенье в столичном регионе выпало порядка 120% от февральской нормы осадков.

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