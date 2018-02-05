Под Костромой задержали руководителя ювелирной инспекции

Костромская полиция возбудила дело о превышении полномочий против руководителя государственной инспекции пробирного надзора, который допустил на режимный объект посторонних, сообщает региональное УМВД.

По версии следствия, с сентября 2015-го по октябрь 2017 года временно исполняющий обязанности начальника ФКУ "Верхневолжская государственная инспекция пробирного надзора" использовал труд представителей нескольких частных ювелирных компаний на подведомственном ему режимном объекте. Накануне в здании инспекции прошли обыски, сейчас следственные действия продолжаются.

- В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственное управление УМВД России по Костромской области, - сообщили в полиции.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса "Превышение должностных полномочий". Наказание по этой части статьи может составить до четырех лет заключения.

Ранее полиция в Костроме неоднократно задерживала злоумышленников с поддельными клеймами для ювелирных изделий. Из-за активности подпольных дельцов, не плативших пошлин за клеймение драгоценных изделий, бюджет недополучал финансовых поступлений от предприятий ювелирной отрасли.

Государственная пробирная инспекция, расположенная в поселке Красно-на-Волге Костромской области, контролирует работу организаций, работающих с драгоценными металлами и камнями на территории Костромской, Ярославской и Ивановской областей. Инспекция принадлежит Российской государственной пробирной палате и подчиняется Минфину РФ.