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05.02.2018 08:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В четырех регионах РФ восстановлено энергоснабжение

Текст: Антон Валагин

Подача электроэнергии в четыре региона Центральной России, обесточенные из-за сильного снегопада, восстановлена, сообщили в Минэнерго.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Москву накрыл мощнейший снегопад

Бушевавший в ЦФО на выходных циклон доставил хлопот энергетикам: обильный снегопад и сильный ветер порвали провода, с утра воскресенья начали поступать сообщения об аварийных отключениях распределительных сетей: сперва без света остались деревни и села Владимирской, Московской и Тульской областей, спустя несколько часов к ним добавились Брянская, Калужская и Смоленская области. Вместе с распределительными сетями 6-10 кВ стали отключаться подающие линии 35-110 кВ, а количество обесточенных выросло до 70 тысяч человек.

Усилиями энергетиков к утру понедельника восстановлено энергоснабжение в Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областях. Число обесточенных в Подмосковье и под Владимиром сократилось до 6700 человек. В Московской области на устранении последствий непогоды работают 277 аварийно-восстановительных бригад, еще 32 заняты во Владимирской области. Для подачи энергии в обесточенные села энергетики используют резервные источники питания.

- По оперативной информации Росгидромета 5 февраля прогнозируется дальнейшее продвижение циклона на восток, в Приволжский федеральный округ, где ожидается ухудшение обстановки. Уже зафиксированы массовые нарушения энергоснабжения в Пензенской и Саратовской областях, Татарстане, - рассказали в Минэнерго.

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