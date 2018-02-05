В Москве девушка с пулей во лбу пришла в больницу

Девушка с застрявшей во лбу пулей обратилась в одну из московских больниц. 21-летняя потерпевшая сообщила, что стала жертвой разбойного нападения со стороны неизвестного в маске. Об этом информирует Агентство городских новостей "Москва".

Инцидент произошел ночью на Новосибирской улице, дом 6, корпус 2. Мужчина в маске напал на девушку и, угрожая пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, преступник выстрелил девушке в голову и скрылся, ничего не взяв.

Пострадавшая смогла самостоятельно добраться до больницы.

Врачи поставили ей диагноз: инородный предмет в лобной области. Пулю извлекли, а затем потерпевшая пришла в полицию.

После написания заявления девушка, находившаяся в состоянии легкого алкогольного опьянения, покинула отдел полиции, пояснив, что дома ее ждет маленький ребенок.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемый - мужчина 1998 года рождения. Он проживает в этом же районе.