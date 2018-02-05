В Подмосковье ребенку на голову упала 6-метровая ветка

Во время снегопада в Подмосковье в воскресенье вечером серьезные травмы получил ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК региона.

В Егорьевске девочка гуляла во дворе своего дома, когда на нее упала 6-метровая ветка огромного дерева. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

Следователи пришли к выводу, что в случившемся виноваты руководители организации, которая должна следить за содержанием придомовых территорий. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ - "Халатность".