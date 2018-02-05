Военные аэродромы научили кричать

Аэродромы боевой авиации Западного военного округа оснастили новыми биоакустическими установками для отпугивания птиц, сообщили в штабе округа.

Аппаратура транслирует над взлетно-посадочной полосой звуки выстрелов, хлопки, отчаянные крики раненых и попавших в ловушку птиц. Одной из первых новое оборудование получила авиабаза в Воронежской области, где базируются новейшие бомбардировщики Су-34.

- Опасность для авиации представляют отдельные виды пернатых, совершающие перелеты на высотах до трех тысяч метров, а также основная масса птиц, летающая в диапазоне высот от 100 до 500 метров в секторах взлета и посадки самолетов и вертолетов, - рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Помимо акустических отпугивателей, специалисты по безопасности полетов применяют на военных аэродромах ультразвуковые и лазерные установки, ракетницы, газовые пушки, трещотки, зеркальные шары, манекены людей и хищных животных - всего около ста различных образцов.